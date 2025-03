INVESTE PIÙ VOLTE IL FRATELLO E L’UCCIDE DOPO UNA LITE SULL’EREDITÀ

È cominciata come una lite tra fratelli, pesante come può esserlo una lite tra un 55enne e un 60enne. Motivi? Una disputa sull’eredità. La lite, poi, è diventata uno scontro anche fisico, al culmine del quale uno dei fratelli ha speronato l’auto dell’altro, che cercava di allontanarsi e poi, sceso dall’auto, ha cercato di colpirlo con una mazza. È stato a quel punto che questa vicenda è diventata tragedia: il fratello che rischiava di essere preso a mazzate, ha liberato la sua auto dall’incastro dello speronamento e ha investito più volte il fratello, uccidendolo. È successo all’Aquila, in via Antica Arischia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, chiamato i testimoni, che hanno bloccato il 55enne mentre cercava di allontanarsi. La vittima, soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Salvatore, è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.