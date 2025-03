PSYCOSI' / ATTENTI, PERCHE'... IL CERVELLO POTREBBE MARCIRVI PER ECCESSO "SOCIAL"



Oggi è mercoledì e.. ogni mercoledì torna l’appuntamento con il sito Psycosì creato e diretto dalla giornalista Bianca Sortino, che oggi propone un’altra interessante intervista, su un tema di straordinaria attualità: brain rot. È la parola dell' anno. L'Oxford Dictionary ha scelto "brain rot" come parola dell'anno 2024, un termine che cattura l'essenza dell'era digitale. La locuzione, che significa letteralmente "marcescenza del cervello", descrive il deterioramento mentale o intellettuale percepito a causa del consumo eccessivo di contenuti banali online...e riguarda tutti...pur avendo una vita strutturata, famiglia, lavoro, attività, cadere in dipendenza e non accorgersene è un attimo... Sarà la stessa Bianca Sortino a dialogare sul tema con il dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, offrendogli spunti per “leggere” la nostra quotidianità, i nostri stati d’animo, le nostre abitudini. Il nostro cervello "marcito".