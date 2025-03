TUTTO ESAURITO PER LE VISITE ALLA NAVE VESPUCCI IN ARRIVO AD ORTONA, IN MEZZ'ORA SI SONO PRENOTATE 30 MILA PERSONE

Tutto esaurito, in pochi minuti, per le visite alla nave Vespucci in arrivo al porto di Ortona. In mezz'ora, infatti, 30 mila persone si sono prenotate on line mandato sold out gli spazi riservati alle prenotazioni. Intorno alle 20 di ieri sera, a sorpresa, è stato dato il via libera alle prenotazioni, chiuse in mezz'ora, a causa del vasto traffico sul tour della Vespucci che sosterà ad Ortona dal 4 al 6 aprile prossimi con visite consentire il 5 dalle 12 alle 22 e il 6 aprile dalle 10 alle 22. Per i fortunati che sono riusciti a prenotarsi sarà di certo un bel momento per togliersi curiosità e toccare con mano la nave più affascinante al mondo.