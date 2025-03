VIDEO/ LA VALLE DEL TUBO IN CORTEO VENERDI 28 MARZO, SINDACATI E LAVORTORI SCENDONO IN STRADA

La questione feder-metalmeccanici ferma l'Italia intera indetto il terzo sciopero nazionale per venerdi 28 marzo. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm unite scenderanno in piazza con le lavoratrici e i lavoratori per rivendicare la piattaforma proposta sui rinnovi contrattuali.

In provincia di Teramo, la Valle del Tubo sarà teatro di un corteo che interesserà tutta la zona industriale di Villa Zaccheo, per dar coscienza alla cittadinanza e alle politiche locali della situazione in cui versa l'area e per condizioni interne alle aziende e per quelle esterne.

Si unirà all'azione sindacale teramana anche la provincia dell'Aquila.

EUGENIA DI GIANDOMENICO