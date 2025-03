GIORGIONE A RURABILANDIA, IL POPOLARE CHEF INCONTRA I RAGAZZi

Il popolare Giorgione, lo chef umbro del Gambero Rosso, è stato per due giorni a Rurabilandia, la fattoria sociale didattica della Asp 2 di Teramo. Una occasione unica per far conoscere a un più ampio pubblico questa preziosa realtà del territorio caratterizzata anche da un agriturismo e dalla lavorazione dei prodotti dell’orto. Lo chef ha avuto l’opportunità di vedere da vicino il modello organizzativo del centro diurno e di conoscere i ragazzi e le ragazze con disabilità che vi operano unitamente allo staff.

“Siamo molto felici della visita dello Chef Giorgione– commenta la Presidente della ASP2, Giulia Palestini – per i ragazzi è stata una occasione importante per confrontarsi con lui e vedere all’opera uno chef così quotato e amato. Naturalmente siamo orgogliosi di mostrare il nostro operato e la gioia che caratterizza i nostri ragazzi nel tempo che passano nei nostri spazi, in cucina, nell’orto, tra gli animali, in sala. Sono state due giornate ricche di emozioni e certamente indimenticabili per tutti”