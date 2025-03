DUE FRATELLI MINORENNI ABRUZZESI PICCHIANO E RAPINANO UN RAGAZZO NORDAFRICANO

Bulli. Anzi: bulli e anche un po’ razzisti. Due fratelli di Avezzano, minorenni,sono finiti in un’inchiesta della magistratura per aver pestato e derubato un ragazzo 16enne di origini marocchine, solo per rubargli il cellulare. Si sarebbe trattato di una vera e propria spedizione punitiva, organizzata dai due marsicani proprio per appropriarsi del telefonino del ragazzo nordafricano.