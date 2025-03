S'ACCASCIA E MUORE A 33 ANNI DAVANTI ALLA MOGLIE



S’accascia e muore all’improvviso davanti alla moglie. A soli 33 anni. E’ una morte che pretende risposte, quella di un giovane operaio della Gran Guizza, morto oggi all’improvviso in casa, a Popoli, senza alcuna spiegazione apparente, se non quella di un malore fatale. Il giovane operaio, stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, era rientrato a casa da poco e nulla lasciava presagire la tragedia, che si è consumata in un attimo: si è accasciato ed è morto. Nessuna possibilità di soccorso: all’arrivo del 118, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il magistrato ha disposto tutti accertamenti diagnostici che possano accertare le cause.