BENEDETTA DAL VESCOVO UN’ATTESISSIMA EDICOLA VOTIVA

La Messa presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi nel santuario di Santa Maria a Mare, e una processione in preghiera, hanno preceduto ieri lo scoprimento di un’ attesissima edicola votiva, posta su una piccola area erbosa all’estremità est di via Simoncini, poco distante dal mare. A Don Ennio Di Bonaventura, parroco dell’ Annunziata, stava particolarmente a cuore che l’inaugurazione dell’opera cadesse nel giorno dell’ Annunciazione. Nonostante qualche imprevisto, il desiderio è stato esaudito. La rappresentazione in ceramica dipinta a mano, realizzazione originale del maestro Nino Facciolini, e l’edicola in marmo che la contiene, sono stati donati dall’ Amministrazione Comunale. E proprio in rappresentanza dell’Amministrazione erano presenti il Vice Sindaco Matteo Francioni, l’assessore Paolo Giorgini, i consiglieri Francesca Pistilli e Marialuigia Orfanelli. Presenti anche il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni, l’autore Nino Facciolini, e lo studioso, giornalista e saggista, Sandro Galantini, che, al termine della Messa, ha sinteticamente ripercorso la storia degli insediamenti e dell’architettura religiosa a nord della foce del Tordino. Dopo la benedizione impartita dal Vescovo, l’esplosione a sorpresa di una batteria di fuochi pirotecnici.

Don Ennio ha ringraziato i presenti, l’ Amministrazione Comunale, il Vescovo Leuzzi ed il maestro Facciolini, che ha sbalordito tutti con un’ opera straordinariamente e delicatamente evocativa. Ora l’ Annunziata ha un luogo di preghiera, un sito d’arte, un punto fermo che racconta l’ identità del quartiere e soprattutto testimonia della grande devozione mariana dei suoi abitanti.