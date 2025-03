GIRO D’ITALIA, L’ASSESSORE DI CARLO CONVOCA I COMMERCIANTI PER LA PARTENZA DI GIULIANOVA

In occasione della partenza di tappa del Giro d’Italia 2025, che si terrà a Giulianova il prossimo 17 maggio nell’area portuale, l’ Amministrazione Comunale intende promuovere numerose iniziative collaterali. Tra queste, una speciale edizione della Notte Rosa. l’assessore a Turismo e Grandi Eventi, Marco Di Carlo, invita pertanto i commercianti di Giulianova - non solo quelli le cui attività ricadono nel percorso ciclistico (Via Sauro e viale Orsini) - , a partecipare ad una riunione organizzata per venerdì 28 marzo, alle 11, nella sala consiliare. Sarà un incontro costruttivo, utile a condividere gli intenti e ad ascoltare ulteriori proposte.