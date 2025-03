DETENUTO MORTO A CASTROGNO, CI SONO TRE INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO: IL MEDICO E DUE INFERMIERI

Tre indagati per la morte in carcere di Domenico Di Rocco, 46enne di Mosciano, ritrovato nel letto della sua cella a Castrogno martedì mattina, secondo le prime indagini per un arresto cardiocircolatorio. Nella cella di Di Rocco intervennero, dopo l'allarme degli agenti di turno: il medico di turno e i due infermieri con l'ipotesi di reato di concorso in omicidio colposo. Sono loro, adesso, che la procura, come atto dovuto in questa fase, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo in attesa che oggi si svolgerà l'autopsia.