I LETTORI CI SCRIVONO / “UNA GRANDIOSA PARCHEGGIATA ALLA TERAMANA”

Parcheggiate alla teramana. Nella foto inviata da un nostro lettore, ecco un classico esempio di parcheggiata in stile teramano: siano in piazza Dante, incrocio con vicolo del Nardo, e c’è una macchina lasciata letteralmente in mezzo alla strada. Una situazione che di certo crea problemi al traffico ma che genera anche una grande pericolosità.