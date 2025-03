LA FIERA/ EMANUELE IANNETTI DEL CAPOLINEA PRIMO CLASSIFICATO AL CAMPIONATO DELLA PIZZA A CHIETI

Primo classificato per la pizza al padellino e secondo classificato per la pizza in pala. Emanuele Iannetti della pizzeria Capolinea si conferma ai vertici del campionato internazionale accademico dell pizza 2025. Due anni fa aveva vinto tutti i premi al campionato italiano e quest'anno si è riconfermato al campionato internazionale appena svolto a Chieti al Saral Food. Presenti oltre 120 partecipanti alla fiera. Cinque i giudici che hanno giudicato e premiato.