LA MELONI INCONTRA I RAGAZZI DELL'AGRARIO DI TERAMO AD "AGRICOLTURA E" E POI "VIVA L'ABRUZZO" CON GLI ARROSTICINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ieri sera, ha visitato lo ‘Spazio Abruzzo’, allestito all’interno dell’evento “Agricoltura E'”, organizzato dal Masaf, a Roma, nell’area di Piazza della Repubblica. La premier, accolta dal Vice Presidente con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente, ha partecipato alla degustazione di alcuni prodotti tipici abruzzesi, tra cui gli arrosticini.



Il Presidente Meloni non si è negata alle richieste di selfie di curiosi e passanti, presenti in quel momento dinanzi allo stand dell’Abruzzo, e ha scattato una foto con i ragazzi dell’Istituto agrario di Teramo. Presente anche Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, l’organismo che ha sostenuto l’iniziativa di Roma, in collaborazione con Arap. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta del Vice Presidente Matteo Salvini. “La nostra regione – ha detto soddisfatto il Vice Presidente Emanuele Imprudente – è stata al centro della kermesse organizzata dal Masaf, e ciò dimostra come il nostro ottimo lavoro volto a valorizzare il sistema agricolo abruzzese è apprezzato dal governo Meloni”.I ragzzi del Di Poppa, con la Preside Caterina Provvisiero avevano anche incontrato qualche ora prima il ministro Lollobrigida.