"REVENGE PORN", UNA BELLA INIZIATIVA DEL NOTARESCO CALCIO CON L'ARBITRO DIANA DI MEO



E' stato un incontro molto interessante quello promosso, martedì scorso, dalla F.C. Notaresco, Scuola Calcio locale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Notaresco e l'Associazione Italiana Arbitri, in tema di "revenge porn". L'incontro, che fa parte dell'iniziativa socio-educativa-culturale denominata "Il Cammino dei Valori", ha avuto quale testimonial Diana Di Meo, Arbitro della Sezione Arbitrale di Pescara, vittima suo malgrado nel 2022 di "revenge porn". Durante l'evento, al quale hanno partecipato i bambini e i ragazzi della F.C. Notaresco e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Notaresco, Diana nel raccontare la sua triste esperienza, ha stimolato i ragazzi a prendere sempre posizione di fronte ad atti di bullismo o soprusi a danni di altri. In particolare, lì ha invitati a valutare attentamente il contenuto delle loro condivisioni con messaggi e social e a interrompere qualsiasi tipo di diffusione di video e immagini che riguardano altre persone e che pervengono sui loro smartphone, denunciando i fatti all'autorità giudiziaria. Grazie alla vicinanza della famiglia, degli amici più veri e delle istituzioni, Diana è riuscita a diventare un bellissimo esempio di riscatto personale e di rivincita culturale. Entusiasta al termine dell'incontro il Presidente della F.C. Notaresco Luigi D'Angelantonio che ha sottolineato l'importanza di iniziative con tali contenuti e ha ringraziato le autorità presenti ed il Prefetto di Teramo Dott. Fabrizio Stelo che, con la loro partecipazione, consentono di valorizzare eventi utili alla crescita comportamentale dei bambini e dei ragazzi del territorio.