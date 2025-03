I LETTORI CI SCRIVONO / «BUCHE SULLE RAMPE DELL'A24, HO CHIAMATO MA...»

Buongiorno Certastampa, vi segnalo la presenza di moltissime buche createsi a causa della pioggia in corrispondenza dei giunti lungo i viadotti della A24 Teramo L'Aquila, nel tratto che dall'ingresso di Basciano sale verso il traforo. In particolare una grande buca si trova all'altezza dell'uscita di Colledara, è larga e molto profonda. Aggiungo che ho cercato di segnalare la situazione al 112: ho parlato con l'operatore che mi ha fatto spiegare il problema, poi ha trasferito la chiamata ad una centrale di polizia e ho spiegato di nuovo l'accaduto prima di essere trasferito ad un altro numero, non so quale, ma mentre ero in attesa la linea si è interrotta. A distanza di mezz'ora nessuno mi ha richiamato. Nella speranza che qualcuno legga e presti attenzione. Grazie.

Marco