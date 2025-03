LA LETTERA / «QUELLA "PARCHEGGIATA GRANDIOSA"... E' LI' DA GIORNI...»

Non posso fare a meno di intervenire sul articolo riguardo al parcheggio di piazza dante di un'auto ( credo Opel Corsa nera) parcheggiata da giorni all incrocio con vico del nardo.l'auto in questione è stata notata dal sottoscritto che pass casualmente di li' già nella giornatedi venerdì sabato scorso,ma nessuno residente ha chiamato la polizia municipale per segnalarla.

Sarebbe pertanto opportuno segnarla alle autorità di competenza,ma va detto che in questa città di polizia municipale se ne vede molto poca o addirittura quasi inesistente, nonostante l incremento di 8 unità operative decantate dal caro assessore di competenza con conferenze stampa. Dove sono? Che funzioni ricoprono? È vero che preferiscono il caldo ufficio anziché stare su strada?

Controllare la città significa girarla a piedi e valutare le situazioni con relative sanzioni perché altrimenti passa la convinzione che ognuno è libero di fare quello che vuole .altro argomento riguarda il famoso nucleo di polizia municipale anti degrado che pare non esista più non si sa per quale ragione,davanti fastidio a qualcuno? Il comportamento omissivo della polizia municipale a mo giudizio può essere anche oggetto di reato come è avvenuto in altre zone d Italia a seguito di indagini della magistratura....caro comandante ristabiliamo una presenza fissa sul territorio comunale di agenti a piedi che controllano il territorio per dare una percezione di sicurezza ormai dimenticata.

Roberto Iannetti