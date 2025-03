E' TERAMANO L'AUTISTA COL RECORD DI BIGLIETTI FLIXBUS VENDUTI A BORDO



Francesco Ferraro, autista FlixBus presso l’azienda partner Baltour di Teramo, ha ottenuto il premio The Salesmaster per il record di biglietti venduti a bordo. Il titolo gli è stato conferito durante la cerimonia di premiazione «FlixStars Day», ideata per celebrare i conducenti FlixBus. L’evento, alla sua seconda edizione, nasce per raccontare il mondo dei viaggi in autobus dal punto di vista di chi ogni giorno siede al volante con senso di responsabilità, consapevole dell’importanza del suo ruolo. Un tempo considerato un semplice guidatore, oggi l’autista della lunga percorrenza rappresenta il vero e proprio volto umano di un servizio, dove la capacità di ascolto e l’empatia diventano doti da valorizzare, oltre alla prudenza e alla professionalità che restano requisiti imprescindibili per garantire a chi viaggia un’esperienza sicura e confortevole.

Ed è stato proprio il lato più umano dell’esperienza FlixBus a emergere dalle parole di Ferraro, che al momento del discorso ha voluto dedicare il premio al collega storico Thomas, scomparso, con cui aveva condiviso più di vent’anni di esperienza sulle strade del nostro Paese. Il ricordo di Ferraro ha contribuito a rendere ancora più toccante questo momento di condivisione, rivelando la dimensione più intima e personale di una professione che è fatta di incontri, anche significativi, con i passeggeri e con gli altri autisti.

In tutto, sono stati consegnati sette premi a sette autisti: oltre a The Salesmaster, queste sono state The Super Kiddo, per l’autista più giovane; The Hitmaker, per l’autista che ha creato una canzone sul servizio FlixBus; The Lifesaver, per un’autista che si è distinta per un gesto di grande umanità; The Graduate, per il primo diplomato della Drivers’ Academy organizzata in collaborazione con FlixBus; The Greenchampion, per chi ha guidato il maggior numero di autobus con tecnologie a impatto ridotto, The Pioneer, per chi, dieci anni fa, ha operato la prima linea italiana.

In apertura all’evento, è intervenuto Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia. «Dieci anni fa abbiamo lanciato FlixBus in Italia per permettere a chiunque di viaggiare. E per noi, “viaggio” significa non solo uno spostamento da un luogo all’altro, ma un’esperienza che può cambiare e arricchire chi lo fa, grazie al contatto con persone nuove. L’autista è parte integrante di questo itinerario, una figura che può valorizzare come nessun altro l’intera esperienza. Oggi vogliamo portare alla luce le storie e il vissuto personale di chi, giorno dopo giorno, ci permette di continuare a inseguire questo obiettivo con la stessa convinzione di sempre, e anzi, con un entusiasmo sempre più forte, e ricordarne il valore unico nel contesto della nostra avventura in Italia», ha affermato Neglia.