PROF DELL'UNITE AD "ELISIR" PER SPIEGARE COME CONGELARE (E SCONGELARE) I CIBI

Elisir, il programma di medicina in

onda ogni giorno alle 10.15 su Rai 3, condotto da Michele

Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, domani

dedicherà il primo spazio ai problemi andrologici. In studio

Vincenzo Mirone, docente di Urologia presso l'Università Pegaso

di Napoli.

A seguire, Stela Vujosevic, ricercatrice e oculista presso

l'Università Statale di Milano, parlerà della maculopatia, una

patologia che colpisce la parte centrale della retina.

Nella rubrica "È vero che?", Antonello Paparella, ordinario di

Microbiologia Alimentare presso l'università di Teramo, parlerà

delle regole da seguire per congelare e scongelare correttamente

gli alimenti.