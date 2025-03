"INSIDE VAN GOGH", OLTRE 9.500 PRESENZE: PROROGATA LA MOSTRA FINO AL 4 MAGGIO

A fronte del grande successo registrato, con ben 9.567 presenze dal 30 novembre ad oggi, la mostra multimediale “Inside Van Gogh”, dedicata al genio del pittore olandese, sarà prorogata fino al 4 maggio, con l’obiettivo di renderla fruibile a tutti coloro che ancora non hanno avuto la possibilità di visitarla.

La mostra, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Bruno Ballone e prodotta da Crossmedia Group Firenze, leader nel settore delle esposizioni multimediali immersive, offre agli spettatori un’esperienza unica, grazie all’utilizzo della tecnologia, conducendoli in un viaggio straordinario attraverso i capolavori dell’artista olandese.

Un viaggio multisensoriale tra le opere di Van Gogh, della durata di circa un’ora, che con immagini, luci, colori e musica, avvolge il visitatore sia attraverso l’esperienza della sala immersiva sia attraverso la possibilità, grazie all’utilizzo delle cuffie VR, di “entrare” nelle sue opere con un’esperienza in 3D che conduce lo spettatore dentro i suoi più celebri dipinti: dalla camera da letto del pittore allo straordinario Starry Night.

Per quanto riguarda gli ingressi alla mostra, dal 30 novembre ad oggi sono stati venduti in totale 4.111 biglietti a prezzo intero, 1.966 biglietti a prezzo ridotto (rivolti ai ragazzi fino a 25 anni e ai gruppi superiori alle 15 persone) e 1.591 biglietti “ridotti scuola”, dedicati agli studenti e ai gruppi scolastici. Gli ingressi gratuiti (per visitatori dai 0 ai 6 anni, insegnanti, persone con disabilità ed eventuale accompagnatore) sono stati invece 1.908.

In abbinamento al percorso di visita immersivo, la Cooperativa Socioculturale ha proposto anche un’esperienza formativa didattica ed esperienziale pensata per tutti i visitatori e per le scuole di ogni ordine e grado, con attività didattiche trasversali e multidisciplinari pensate per integrare cultura, manualità, comunicazione visiva e musica.

La mostra continuerà ad essere visitabile nei giorni e negli orari di apertura de L’ARCA: dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

I prezzi dei biglietti sono:

• 10 euro - intero

• 6 euro - ridotto (ragazzi fino 25 anni e gruppi superiori alle 15 persone)

• 3,50 euro - studenti e gruppi scolastici