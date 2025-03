ARRESTATO UN VIOLENTATORE: DEVE SCONTARE 8 ANNI

La Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 36 anni, destinatario di una condanna a 8 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata per fatti commessi nel 2017. L’uomo è stato rintracciato ad Atri, dove risiede e dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo.