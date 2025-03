INSULTA E SMINUISCE IL COLLEGA, IL QUESTORE L’AMMONISCE PER MOBBING

Negli ultimi tre giorni, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Teramo, sono state identificate 399 persone e controllate 216 veicoli. Nel corso dei controlli un cittadino italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Un altro cittadino italiano è stato denunciato per guida senza patente. Sempre negli ultimi tre giorni il Questore di Teramo, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un ammonimento per fatti di mobbing tra colleghi di lavoro. Si tratta di un'azienda teramana, nella quale un dipendente ha sottoposto un collega ad una vera e propria campagna di denigrazione, con offese costanti.