I LETTORI CI SCRIVONO/ POGGIO CONO PROTESTA: AD OGNI TEMPORALE IL PAESE RIMANE AL BUIO E SENZA LUCE PUBBLICA

Vi scrivo dalla fraz.ne Poggio Cono per portare alla Vostra attenzione una spiacevole circostanza in cui il paese si ritrova da mesi.

Ad ogni fenomeno piovoso o di nebbia, l’intero nucleo abitato piomba nel buio perchè tutta l’illuminazione pubblica si spegne.

Abbiamo contattato chi di dovere ma il problema viene risolto solo temporaneamente, appena le stesse condizioni meteorologiche si ripresentano, il paese si ritrova nella totale oscurità.

È una situazione in cui ci sentiamo non solo abbandonati, ma anche presi in giro, soprattutto se aggiungiamo anche il problema dei furti a cui siamo esposti da diverso tempo e sicuramente una situazione del genere non fa altro che aiutare questi atti criminali.

Non sapendo più a chi rivolgerci per far sentire la nostra voce, speriamo in un Vostro aiuto per portare questo problema all’attenzione degli organi competenti.

Grazie.



Anna da Poggio Cono