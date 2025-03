MALTEMPO / CHIUSO IL GUADO DI CARAPOLLO

Nel pomeriggio di oggi, in considerazione delle piogge che si sono susseguite per tutta la giornata, l'assessore municipale alle manutenzioni Domenico Sbraccia, per garantire sicurezza, ha chiuso il guado di Carapollo. Il provvedimento rimarrà in vigore per l'intera notte. Domani mattina, all'esito di una verifica che lo stesso assessore condurrà assieme a tecnici, verrà deciso se procrastinare la chiusura o riaprire il passaggio.