MORTO IN CELLA A CASTROGNO, L’AUTOPSIA SVELA UNA COLLUTTAZIONE E CAMBIA L’ORA DEL DECESSO

Anche se sul corpo sono presenti segni di colluttazione, non è stata quella la causa della morte di Domenico Di Rocco, il 43enne morto in cella a Castrogno. L’autopsia effettuata oggi avrebbe escluso una morte provocata dall’intervento di un’altra persona, ma ha anche ridefinito l’ora della morte “Non le 8, ma quattro o cinque ore prima - spiega l’avvocato Adele Di Rocco, dell’associazione Codice Rosso - e si è anche accertato che in carcere è stato sottoposto solo ad un elettrocardiogramma”. Nella vicenda, sono indagate tre persone per omicidio colposo. Adesso si attenderanno i risultati degli esami tossicologici, per accertare ogni possibile causa della morte, avvenuta per arresto cardiaco.