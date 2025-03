AUTO DI LUSSO, VINI PREGIATI, CASE DA VIP: SCOPERTA LA TRUFFA DEI CINESI MILIONARI

Non versavano l'Iva, ma risultavano

proprietari di un ingente patrimonio: per questo motivo alcuni

imprenditori cinesi sono finiti nel mirino della guardia di finanza di

Ferrara che, al termine di indagini finalizzate al contrasto

dell'evasione fiscale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo,

anche nella forma per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie

di importo superiore a 4,2 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Ferrara su richiesta

della locale procura della Repubblica, riguarda quattro soggetti che

gestivano due ditte individuali del capoluogo estense, nella

produzione di capi di abbigliamento. Gli imprenditori sono stati

segnalati all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di omesso

versamento di Iva per un ammontare complessivo pari a quasi 4,3

milioni di euro. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro: due

abitazioni, da 6 e 10 vani, entrambe a Ferrara; un opificio

industriale di Ferrara, comprensivo di 38 macchinari industriali utili

per la produzione di capi di abbigliamento per grandi marche; un box

auto a Ferrara; 142.825 euro in denaro contante trovato dall'unità

cinofila specializzata all'interno di un'abitazione perquisita;

150.571,01 euro depositati su rapporti bancari; 235 bottiglie di

pregiati vini e champagne e auto di grossa cilindrata.

Con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti sono

state effettuate perquisizioni domiciliari anche a Treviso ed in

provincia di Teramo dove risiedevano due dei destinatari del

provvedimento. In tale contesto sono stati individuati, all'interno

del capannone industriale di Ferrara, cinque cinesi privi di permesso

di soggiorno e pertanto segnalati all'autorità giudiziaria.