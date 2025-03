UNA TARGA E UNA PANCHINA ROSSA PER RICORDARE ESTER PASQUALONI



Saranno una targa commemorativa e una panchina rossa, quelle che il 1 aprile alle 10 il Sindaco disvelerà nella nuova piazza di Villa Mosca, a ricordo di Ester Pasqualoni, l'oncologa uccisa il 21 giugno del 2017, a 53 anni, mentre usciva dall'ospedale di Sant'Omero dove lavorava. In quella zona, infatti, la dottoressa ha vissuto per molti anni e ancora risiede sua madre. Da quel terribile giorno sono state tante le iniziative che si sono susseguite nel suo ricordo e nei prossimi giorni anche il Comune di Teramo si prepara a darle il giusto tributo, in una piazza che, su richiesta del comitato di quartiere, sarà invece intitolata a Francesco Spinozzi.