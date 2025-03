VIDEO-FOTO/ PREMIO LIVATINO A TERAMO, 25 I PREMIATI NEL NOME DELLA LEGALITA'

Si è svolta oggi a Teramo la XXX edizione del Premio per la Legalità e l’impegno sociale “Livatino, Saetta, Costa”. Il Premio, nato il 20 dicembre del 1994 per volere dei genitori del giudice Rosario Livatino, Vincenzo e Rosalia Corbo, con la diretta collaborazione di Attilio Cavallaro, si pone l’obiettivo di promuovere non solo la memoria dei tre magistrati, ma anche e soprattutto di diffondere, attraverso il loro ricordo, i valori della giustizia e dell'impegno sociale.

Il Premio, riservato a personalità delle Istituzioni dello Stato, della Cultura, del mondo dello Sport e dello Spettacolo, oltre che a cittadini meritevoli, che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale, culturale e per il loro alto senso di legalità, mostrando doti morali e alto senso del dovere, sia, in modo esplicito, nella diretta lotta alla mafia, sia in senso implicito, nella propria azione quotidiana e nell’espressione dell'alto senso di responsabilità e di moralità, ha visto insignite nel corso degli anni personalità di grande spessore tra le quali, solo per citarne alcune: Don Luigi Ciotti, Don Maurizio Patriciello, Mons. Giuseppe D’Alonzo, Mons. Ersilio Tonini, Mons. Loris Francesco Capovilla, l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, l’ex procuratrice capo del Tribunale penale internazionale dell’Aia Carla Del Ponte.

Quest’anno arriva per la prima volta in Abruzzo, a distanza di pochi giorni dalla giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, dopo essersi svolto in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Umbria.

Tra gli organizzatori abbiamo sentito: Peppe Di Vita e Gabriella Galanti.