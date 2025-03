VIDEO/ E' USCITO OGGI IL PRIMO SINGOLO "HYPATIA" DI UN GRUPPO DI TERAMANI

E' uscito oggi il primo singolo dal titolo "Il volo di Leuconoe". E' nato da frammenti di storie di amori nascosti e senza futuro, che si ricordano appena o si ricorderanno per sempre. Ad essi la ragione dice di rinunciare, ma quasi sempre non rinuncia il cuore. Come nell’XI ode di Orazio, in cui l’amore grande e impossibile per una giovane schiava portò il poeta a liberarla e invitarla a cogliere l’attimo per volare via (carpe diem) come un’aquila candida come il suo nome. Nella parodia del brano, c’è il rispetto per la donna amata che si è disposti a perdere per sempre in nome della sua desiderata gioia di vivere e forse anche del pentimento di chi questa gioia ha oggettivamente negato “..io non lo volevo, ma godi il presente Leuconoe e...vola”. Il volo dell’aquila bianca e rosata simboleggia la gioia per la ritrovata libertà ed è rappresentata da un unisono strumentale che chiude il brano.

E' la prima composizione di un progetto Prog-Rock ispirato ai sogni, ai miti e alle favole, in sintonia con la tradizione classica del prog italiano.

Hypatia è un sestetto giuliese e teramano:

Alessandro Valchera, voce;

Carlo Di Marco Leone, musiche e parole, basso elettrico e contrabbasso:

Enrico Robuffo, piano e tastiere;

Marcello Di Nicola, chitarra;

Nancy Montebello, batteria e voce;

Nicola Aloisi, violino.

Arrangiamenti: Enrico Robuffo, Nicola Aloisi, Nancy Momtebello, Marcello Di Nicola

Il bano è registrato presso gli studi di Fare Musika a Teramo,

Flavio Pistilli, registrazione, mix e master;