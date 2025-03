BANCHE / LA TERAMANA FRANCESCHINI CONFERMATA ALLA PRESIDENZA DI ABI ABRUZZO



L'export abruzzese e i consumi delle

famiglie hanno chiuso il 2024 con segnali di vitalità, secondo i

più recenti aggiornamenti di Banca d'Italia, Istat e Cresa

(Agenzia per lo Sviluppo della Cciaa Gran Sasso d'Italia), in

particolare nelle vendite di prodotti tessili, dell'abbigliamento

e farmaceutici. Più caute le previsioni per il 2025 legate alle

incertezze delle variabili geopolitiche e delle annunciate misure

protezionistiche che coinvolgerebbero soprattutto la

metalmeccanica e l'elettronica che costituiscono la maggior quota

delle vendite estere, con conseguenti rallentamenti di piani di

investimento e domanda di credito. Tuttavia, le imprese abruzzesi

hanno già dimostrato capacità di riadattamento verso altri

mercati di sbocco. Come riporta un comunicato, è quanto valutato nel corso della

riunione di insediamento, a Pescara, della Commissione regionale

Abi Abruzzo. Nello specifico, Valeria Nina Franceschini

(Direttore Territoriale Abruzzo, Marche e Molise BdM Banca Spa)

con delibera del Comitato esecutivo dell'Abi è stata confermata

alla presidenza di Abi Abruzzo per il prossimo biennio.

In linea con le tendenze nazionali seguite dal calo della

domanda di credito, e sulla base dei più recenti aggiornamenti

congiunturali della Banca d'Italia, a fine 2024 i prestiti

bancari all'economia del territorio hanno superato i 20,2

miliardi di euro. In particolare, le imprese sono state

finanziate con oltre 9,4 miliardi e le famiglie con oltre 9,5

miliardi. Per quanto riguarda la rischiosità, prosegue il comunicato, le

sofferenze lorde si sono attestate a 670 milioni di euro (pari al

3,3% del totale dei finanziamenti).

Superiori a 31,6 miliardi i depositi da parte della clientela,

segno di una costante fiducia dei risparmiatori. Franceschini ha

evidenziato quanto sia "fondamentale puntare su una base

produttiva sempre più ampia e diversificata per rispondere alle

molteplici esigenze della domanda, sapendo tuttavia intervenire

con maggior concretezza su fattori quali l'elevato costo

dell'energia e innovazioni infrastrutturali indispensabili

soprattutto per le aree logistiche e le filiere strategiche".

Tra gli altri impegni programmatici di Abi Abruzzo, proseguono

la collaborazione e le iniziative info-educative con le

Università abruzzesi su cui sono intervenuti la Prof.ssa Daniela

Mancini e il Prof. Alfonso Di Sabatino Martina dell'Università di

Teramo. L'obiettivo è declinare un piano di lavoro più ampio

sulle tematiche che rispondono alle principali sfide del mondo

bancario. Scenari che saranno portati all'attenzione

dell'Osservatorio regionale sul credito presso l'Assessorato

regionale allo sviluppo economico.

Oltre alla Presidente Valeria Nina Franceschini, compongono la

Commissione regionale Giuseppe La Boria (BPER Banca e

Vicepresidente di Abi Abruzzo); Ermanno Alfonsi (Federazione BCC

Abruzzo e Molise); Roberto Bellomi (Banca del Fucino); Marcello

Camplese (Banca Mediolanum); Felice Graziani (Zurich Italy Bank);

Vincenzo Marvulli (Banca Popolare di Puglia e Basilicata);

Claudio Domenico Muscarella (BNL BNP Paribas);

Domenico Pizzi (UniCredit); Carmine Puglielli (Intesa Sanpaolo);

Donatella Vernisi (Banca Monte dei Paschi di Siena).