NUTRIZIONE / PARTE DA TERAMO LA START UP CHE RIVOLUZIONERA' IL NOSTRO MODO DI MANGIARE



Il 22 Marzo a Carsoli ha avuto inizio presso l’hotel Le Sequoie il primo corso di formazione Accademy BMS (Sistema Metabolico Bruni).

Il BMS è un progetto formato completamente da professionisti teramani (dr. Emiliano Bruni, dr. Yuri Canfora, dott.ssa Tiziana Rosini) che, a partire dalla nutrizione, hanno sviluppato un approccio alla salute complesso e profondamente innovativo.

Il BMS integra nel suo sistema la nutrigenica, la nutrizione funzionale, la psicologia umanistica, l’informatica medica e la cronobiologia.

Il progetto BMS, per la sua innovazione scientifica, è stato interamente finanziato da Invitalia (Resto al Sud) e supportato nello sviluppo dei suoi corsi di formazione (l’Academy) da importanti aziende del settore sanitario, quali la OTI S.r.l. e Caresmed S.r.l.

La collaborazione con il Dott. Matteo Renzi, informatico, anch’esso teramano e con il Dott. Keith Grimaldi, genetista di fama internazionale, ha reso possibile lo sviluppo del software esclusivo del BMS, eDiet.

eDiet è attualmente l’unico strumento informatico, capace di integrare informazioni di nutrizione clinica, nutrigenetica e cronobiologia, per ottimizzare percorsi nutrizionali e nutraceutici individuali, altamente personalizzati.

Il primo corso Accademy ha riscosso immediatamente un notevole successo, con l’iscrizione di un significativo numero di professionisti di tutta Italia, entusiasti di cimentarsi al termine del corso (maggio 2025) nell’apertura di nuovi centri BMS nelle loro sedi di origine, evolvendo in tal modo un fenomeno che, da una dimensione locale, sta assumendo progressivamente un respiro di tipo nazionale.

Visto il riscontro ottenuto, l’Academy BMS ha già iniziato le selezioni per il prossimo corso (biologi, nutrizionisti, psicologi, farmacisti, operatori olistici) che dovrebbe partire da settembre 2025.