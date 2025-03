SOTTANELLI REPLICA AD ADAMO: «NON ERO PRESENTE IL 26 PERCHE' ERO IMPEGNATO IL 20»

In risposta alla “brutta Azione”, alla quale ho dedicato il mio fondo (questo), l’ufficio stampa dell’ onorevole Giulio Cesare Sottanelli, mi offre un maldestro tentativo di risposta. Esercitando, infatti, il sacrosanto diritto di replica, mi scrive una letterina con la quale ritiene «…doveroso precisare e smentire categoricamente quanto riportato in merito a presunte dichiarazioni da lui rese a Sindaci presenti all’evento».

Da adesso in poi, leggerete in corsivo il testo della “replica sottanelliana” e in neretto la mia controreplica.

Cominciamo.

Non risponde al vero che l’On. Sottanelli abbia “candidamente confessato” a un primo cittadino di essersi dimenticato dell’iniziativa. Tale affermazione è del tutto infondata e non è mai stata pronunciata dall’Onorevole. A conferma, si allegano gli screenshot dello scambio di messaggi con il Sindaco Agostinelli, unico con cui vi è stato contatto telefonico dopo l’evento, che smentiscono inequivocabilmente quanto riportato nel vostro articolo.

Mi dispiace dover coinvolgere il Sindaco Agostinelli (del quale non pubblico i messaggi, trattandosi di corrispondenza privata), che non ho citato perché non c’era bisogno di un testimone, visto che di tutta la telefonata sono stato io testimone diretto.

Riporto la telefonata, da me ascoltata:

- Agostinelli: «Ciao Giulio, ma non sei venuto alla riunione coi Sindaci e il commissario Castelli?»

- Sottanelli:…………… (lungo silenzio)

- Agostinelli: «Te ne sei dimenticato?»

- Sottanelli: «Era oggi?…. Ma io adesso non posso ho anche altre cose»

- Agostinelli: «No, ormai è finita… stiamo andando a pranzo».

Sottanelli smentisce di aver detto di essersene dimenticato, infatti: l’ha detto Agostinelli e lui ha confermato con un candido silenzio.

Quello che mi sconvolge, però, è il fatto che, nella sua foga rettificatrice, Sottanelli non intuisca che il problema non è il motivo dell’assenza, ma l’assenza. Che se ne sia dimenticato o che non abbia voluto partecipare, fa poca differenza: al posto di Sottanelli c’era una sedia vuota, mentre erano piene quelle degli altri parlamentari abruzzesi. L’unico assente era l’unico eletto della provincia di Teramo. Questo è il problema. Il fatto, non il motivo.



Riguardo l'interrogativo contenuto nell'articolo sul perché non fosse presente all’evento, segnaliamo che la mattina di mercoledì 20 marzo, l’Onorevole Sottanelli era regolarmente presente a Montecitorio per l’intervento del Ministro Nordio in Aula, come documentato dalla foto allegata, e ha successivamente preso parte alla conferenza stampa tenuta da Carlo Calenda, Elena Bonetti e Ettore Rosato per la presentazione della mozione di Azione sulla sicurezza nazionale ed europea.

Mi rallegra sapere che il 20 marzo l’onorevole Sottanelli era presente a Montecitorio, peccato che l’evento coi ventidue Sindaci si sia tenuto sei giorni dopo, il 26…. E comunque, sono sicuro che il Ministro Nordio non si sarebbe rammaricato della sua assenza…



Non possiamo, infine, fare a meno di notare l’accostamento dell’articolo di oggi rispetto al comunicato stampa inviato dall’On. Sottanelli sul tema TeAm dopo aver letto che c’erano stati due importanti finanziamenti a due testate giornalistiche contenente legittime domande su una vicenda che riguarda l’utilizzo di fondi pubblici, chiedendo a chi fossero destinati e quali criteri fossero stati utilizzati. Ci auguriamo che questi due eventi non siano collegati e che la pubblicazione dell’articolo non rappresenti una reazione, anche indiretta, a una richiesta di conoscenza legittima e doverosa su un tema di interesse pubblico.

Al contrario, siamo felicissimi dell’interessamento dell’onorevole Sottanelli ai finanziamenti all’informazione, per questo gli chiedevo di esprimere un giudizio anche sull’assunzione triennale di un comunicatore e, visto che siamo in tema, potrebbe interessarsi anche di chi abbia ricevuto denari pubblici dalla TeAm l’anno scorso? E due anni fa?

E tre anni fa?

ADAMO