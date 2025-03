SGOMBERATA LA PALAZZINA PERICOLANTE DI VIALE BOVIO: C’ERANO DUE ABUSIVI

È in corso lo sgombero della palazzina pericolante di viale Bovio 72. Dopo la segnalazione (QUESTA) di un nostro lettore, che aveva notato una luce accesa al secondo piano, benché la palazzina fosse stata dichiarata pericolante e totalmente transennata, è scattata la verifica che ha poi portato all’intervento della Questura e dei Vigili del Fuoco, col supporto anche delle ambulanze, per lo sgombero degli abusivi. In tutto si tratta di due persone, due uomini italiani, che adesso sono state accompagnate al Michelangelo, dove resteranno fino a lunedì, in attesa di altre destinazioni. Allo sgombero era presente anche il Sindaco D’Alberto.