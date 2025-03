ESCE IN AMERICA IL NUOVO ABSOLUTE SUPERMAN, I DISEGNI (STRAORDINARI) SONO DI CARMINE DI GIANDOMENICO

La presentazione è già di suo un’emozione: “Qualcosa di strano è accaduto nel cuore dell'America diversi anni fa. Qualcosa che ha portato paura e oscurità in una piccola città del Kansas... e ha cambiato per sempre la vita di una gentile coppia. Benvenuti a Smallville….”. Per saperne di più bisognerà aspettare il 2 aprile, quando uscirà “Absolute Superman #6”, sesto numero della serie di fumetti di supereroi pubblicata dalla DC Comics, basata sul personaggio di Superman. La serie è scritta da Jason Aaron e ha iniziato la pubblicazione il 6 novembre 2024, come parte del marchio Absolute Universe della DC. A rendere straordinaria questa prossima uscita, è il fatto che a disegnarla, in maniera straordinaria, sia stato il teramano Carmine Di Giandomenico, sempre più stella brillante del firmamento del fumetto mondiale. La storia di Kal El, della sua partenza da Krypton e del suo arrivo sulla terra, è in assoluto tra le più riuscite costruzioni mitiche dell’intera storia del fumetto. Il fatto che il nostro Carmine sia stato chiamato a confrontarsi con l’inizio del tutto, cioè con quello che farà di un ragazzino venuto dallo spazio, adottato da una famiglia di contadini, il leggendario Superman, è un’ulteriore testimonianza di grandezza del suo talento.