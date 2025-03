BADANTE LASCIA ANZIANA UN GIORNO INTERO SENZA CIBO, LICENZIATA E DENUNCIATA

A Torricella Sicura i Carabinieri hanno denunciato una donna per maltrattamenti. Assunta come badante di una anziana, in una circostanza e per una intera giornata senza alcun plausibile motivo, ha deciso di non darle da mangiare. La famiglia dell’anziana accortasi del fatto ha immediatamente denunciato la donna, licenziandola in tronco e allontanandola da casa.