LITIGA FEROCEMENTE CON LA MADRE, QUANDO ARRIVANO I CARABINIERI LI INSULTA E SPINTONA. ARRESTATO

I Carabinieri della stazione di San Nicolò a Tordino, hanno arrestato un uomo per violenza, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri erano intervenuti in una abitazione a ridosso del centro in quanto era stata segnalata una violenta lite in famiglia. All’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo stava litigando animatamente con la madre, alla vista dei militari invece di calmarsi ha dato in escandescenza spintonando e cercando di colpirli, insultandoli anche. È stato arrestato.