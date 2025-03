SEQUESTRATO UN PICCOLO AEREO PER “TARGA” ILLEGALE

L’Abruzzo continua ad essere al centro di curiose storie di cronaca legate… al volo. Qualche giorno fa, dall’hangar di una ditta di noleggio, è scomparso un elicottero, rubato nella notte, probabilmente caricandolo su un camion, ieri invece è stato sequestrato un aereo. La Guardia di Finanza è infatti andata a mettere i sigilli ad un Cessna, di proprietà di un imprenditore, parcheggiato nell’aviosuperficie di Poggio Piacenze. Il piccolo aereo, quadriposto, sarebbe infatti stato importato illegalmente dall’America, senza pagare tasse doganali. Il proprietario avrebbe riferito di aver gestito tutte le pratiche in un altro Paese della Comunità Europea, ma non ha prodotto la necessaria documentazione. Quindi l’aereo adesso è bloccato a terra, sotto sequestro, per una "targa" illegale.