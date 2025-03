ASSUMEVA CENTINAIA DI STAGIONALI NEL FUCINO, MA L’AZIENDA NON LO SAPEVA

Sfruttava le norme del decreto flussi, che permette l’arrivo in Italia di extracomunitari bisognosi, concedendogli un regolare permesso di lavoro purché collegato alla presenza di un’azienda disponibile ad assumerli, ma li falsificava per far arrivare persone che pagavano per entrare in Italia, e quindi in Europa, senza arrivare alle aziende che, in teoria, li avrebbero assunti. Per farlo, un cittadino indiano di 38 anni, residente a Cremona, aveva clonato i dati di un'azienda agricola del Fucino e aveva presentato 127 istanze di assunzione di cittadini stranieri extracomunitari per lavoro stagionale, alle prefetture dell'Aquila, di Roma, Agrigento, Bologna, Latina e Matera. Un complesso sistema di falsi documenti, smascherato dai Carabinieri proprio incrociando i dati dell’azienda marsicana su 23 assunzioni di lavoratori stagionali, dei quali però l’azienda non sapeva nulla.