PARENTI SERPENTI IN PIAZZA GARIBALDI, FRATELLO STALKERIZZA SORELLA

Parenti serpenti a Teramo, a ridosso del Centro Storico, a poche decine di metri da piazza Garibaldi, dove c’è la palazzina con i due appartamenti finiti in eredità, alla morte del padre, a due fratelli, un uomo e una donna, ultraquarantenni . Al piano superiore abita l’uomo, single, con problemi di tossicodipendenza, al piano di sotto la donna, sposata, con due figli. Unq convivenza impossibile - come riportano oggi le cronache del Messaggero - con l’uomo che ha adottato ogni tipo di comportamento negativo contro la sorella, dai dispetti con i vasi delle piante, fino all’urina e il sangue sulle scale, per arrivare poi a continui rumori anche durante la notte, diventati insopportabili. Una situazione che ha costretto la donna a lasciare la casa, svendendola, per andare a vivere in affitto, non senza aver denunciato il fratello, che è stato condannato a 2 anni e 3 mesi per stalking.