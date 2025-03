NASCE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DELL’A14

Una corsa contro il tempo …col tempo che ha avuto la meglio, quella dell’ambulanza che da Ortona stava correndo verso Lanciano, per portare a partorire una giovane donna con le doglie. Il tempo ha avuto la meglio perché la piccola Azzurra era così impaziente di venire a vedere il Mondo, da costringere l’ambulanza ad accostarsi subito dopo il casello, per organizzare il parto, col supporto in vivavoce di un’ostetricq. È andato tutto benissimo, la piccola è nata, la madre gode di ottima salute, ma grande è stato lo stupore dell’equipe ospedaliera che aspettava l’ambulanza per un parto immediato, quando ha scoperto che ormai non c’era più fretta, perché Azzurra era già in braccio alla mamma. Nata al casello di Lanciano dell’A14.