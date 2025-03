TROVATO MORTO SULLA STRADA UOMO DI 54ANNI

Trovato morto sulla Statale 16, alle porte di Tortoreto, ucciso probabilmente da un’overdose. Aveva 54 anni, ed è tutta da ricostruire l’ultima notte dell’uomo trovato senza vita sulla”nazionale”, all’altezza del Brico, proprio all’inizio del tratto tortoretano della Statale Adriatica. Gli operatori del 118, arrivati sul posto alle 3.15, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, per probabile eccesso di stupefacenti, forse eroina.