IRROMPONO IN CINQUE IN UNA VILLETTA, MINACCIANO UNA FAMIGLIA CON LE PISTOLE E SVUOTANO LA CASSAFORTE

Nella tarda serata di ieri in una zona isolata di Martinsicuro, cinque persone armata con pistole, con volto travisato da passamontagna, dopo aver forzato una finestra, hanno fatto irruzione all’interno di una villa (ubicata in una zona di campagna isolata) abitata da un nucleo familiare. i malviventi hanno bloccato e minacciato la famiglia costituita dai genitori e due figli adolescenti,nonché due amici degli stessi che si trovavano lì casualmente, quindi si sono fatti consegnare dal capo famiglia le chiavi della cassaforte da dove hanno prelevato preziosi., oggetti di valore e delle armi legalmente detenute. i rapinatori, sono fuggiti a piedi attraverso le campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce. Nessun ferito, fortunatamente

Subito dopo l’allarme lanciato dalla famiglia sul posto sono arrivate numerose pattuglie delle Compagnia carabinieri di Alba Adriatica, nonche’ delle compagnie limitrofe circondando la zona, ma non sono stati trovati i fuggitivi. E' caccia all'uomo.