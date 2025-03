ERA NEL SUO GARAGE E NON IN STRADA L'UOMO TROVATO SENZA VITA. APERTA L'INCHIESTA E DISPOSTA L'AUTOPSIA



Non era in strada, come riferito nelle prime ore, ma nel garage di casa sua, il 54enne Luigi Cirillo, di Tortoreto, l’uomo trovato senza vita nella notte. Sono stati i familiari ad avvertire il 118, ma gli operatori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, perché sul decesso dell’uomo è stata aperta un’inchiesta e il magistrato ha disposto l’autopsia, che sarà effettuata lunedì al Mazzini di Teramo, dove il corpo dell’uomo è stato trasportato. Da accertare le cause e saranno solo l’autopsia e gli esami tossicologici a chiarire se le ipotesi dei sanitari, e cioè che la morte possa essere stata provocata dall’assunzione di stupefacenti, sia poi confermata o se l’uomo abbia avuto un malore fatale.