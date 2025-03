«SIAMO OSTAGGI DEI PARCHEGGI SELVAGGI», VIALE CAVOUR PROTESTA E GLI ASSESSORI CORDONE E SBRACCIA PENSANO AL SENSO UNICO

E' un assedio vero e proprio, quello che subiscono i residenti di viale Cavour, prigionieri dei parcheggi selvaggi, al punto che non riescono neanche ad uscire liberamente dai loro garage, perché le auto parcheggiate ostruiscono gli accessi ed impediscono la visibilità. Per questo, ormai esasperati, hanno deciso di rivolgersi all'assessore Sbraccia, che porterà all'attenzione della Giunta la proposta di trasformare viale Cavour a senso unico, così come proposto già dall'assessora Graziella Cordone nella riunione della macroarea. Sarebbe la soluzione giusta.