I LETTORI CI SCRIVONO/ MARCIAPIEDE OCCUPATO DAI BIDONI DELL'IMMONDIZIA, PERCHE'?

Marciapiede occupato da un noto locale in via Savini da Bidoni della spazzatura - sacconi neri impedendo qualsiasi passaggio a un disabile in carrozzina

Domanda questi sacconi neri vengono ritirati dallaTeam ? Oppure le regole valgono solo per noi comuni cittadini?