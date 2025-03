RUBA IL CELLULARE ALLA EX E LA SCHIAFFEGGIA PER AVERE LA PASSWORD

La fine della relazione non gli andava giù. Continuava a pensarci e ripensarci, il 36enne che abita in centro storico a Chieti. Fino al punto di diventare ossessivamente geloso della sua ex. Una gelosia malata, tanto che ha seguito la donna, l’ha letteralmente pedinata, poi l’ha bloccata e le ha strappato il cellulare di mano, pretendendo di leggere i messaggi whatsapp, ma quando lei si oppone, lui la schiaffeggia per avere la password. Sono stati i Carabinieri di Chieti a fermarlo, arrestandolo di furto con strappo, accesso abusivo a un sistema informatico telematico e violenza privata.