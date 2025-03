VIDEO/ ASFALTO NUOVO A LA CONA GRAZIE A 2IRETE GAS, DA LUNEDI 7 APRILE PARTE IL RIFACIMENTO IN CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, SI VIAGGERA' A SENSO UNICO, PREVISTI DISAGI ALL'ALTEZZA DELLA ASL

E' partito in queste ore il cantiere per il rifacimento dell'asfalto in via Cona, un lungo tratto che va dall'incrocio fra via Barnabei, all'altezza dell'istituto Di Poppa, fino alla rotonda dinanzi all'istituto per geometri Forti: un chilometro e mezzo che coinvolge anche il tratto di via Cavalieri di Vittorio Veneto e poi a Fonte Baiano e in via Bafile. Lavori che saranno pagati in maggior parte da 2iRete Gas ed una parte inferiore da fondi comunali la cui somma non è stata ancora resa nota. La ditta è quella di Armando Di Eleuterio. Lunedì 7 aprile, invece, si darà il via al rifacimento di circonvallazione Ragusa. "I lavori interesseranno il tratto che va dalla rotonda a ridosso del parcheggio San Gabriele fino a piazzale San Francesco, evidenzia l'assessore Mimmo Sbraccia, il cantiere durerà una settimana e sarà istituto il senso unico". Si prevedono disagi a ridosso della Asl e quindi pazienza per una settimana. Parte dei fondi, in questo casa sarà a cura dell' Enel che ha svolto lavori per l'installazione della fibra. Da oggi, pazienza per studenti ed insegnanti che dovranno raggiungere le scuole della Cona ed anche per i mezzi pubblici per i lavori in corso.

A causa del maltempo nei pressi dell'incrocio per via Fonte Baiano, infine, è venuto giù una parte del terreno che ha portato sulla strada alcuni massi. La strada, è stata trnasennata in attesa della messa in sicurezza da parte del Comune.