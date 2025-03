ALBA ADRIATICA/ NASCE IL COMITATO CITTADINO "C'E' CHI DICE DI NO"

Si è riunita l’assemblea dei partecipanti al neonato Comitato che oltre a fissare i punti cardini con cui opererà, ha eletto all’unanimità la portavoce.

Lo scopo del comitato cittadino "c'è chi dice di no!" è quello di essere uno strumento finalizzato alla realizzazione di una nuova ed efficace espressione della "CITTADINANZA ATTIVA", in parte alternativa e in parte complementare, alle forme e modalità di partecipazione a 360° della vita e delle problematiche di Alba Adriatica.

Il Comitato vuole dare voce e visibilità all'IMPEGNO CIVICO dei singoli cittadini e vigilare per il RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

Vuole essere inoltre l'espressione fuori dalle ideologie politiche, con lo scopo di evidenziare le incurie, la mala gestione e tutte le criticità di questa città.

L’Obiettivo prioritario del Comitato sarà quello di intraprendere azioni di comunicazione di interesse pubblico, al fine di incalzare i decisori politici ed influenzarne le loro decisioni e proporre iniziative aggregative e partecipative nella città.

Portavoce del comitato è stata nominata la Dott.ssa Daniela Cori.