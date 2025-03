INVESTITO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, RICOVERATO UN 58ENNE

Ha riportato un trauma cranico e una frattura della caviglia, il 58enne investito a Mosciano, questa mattina alle 7. L’uomo stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stato travolto da un ‘auto. Le sue condizioni sono sembrate subito serie, ai primi soccorritori, tanto che sono stati chiamati gli operatori del 118.Trasportato all’ospedale, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo. Non corre pericolo di vita.