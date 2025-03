ROBIN HOOD CHIEDE SCUSA: «NON ABBIAMO RICEVUTO TANTISSIME MAIL PER COLPA DI TECNICI INFEDELI, MA RISOLVEREMO»

La nostra associazione presente da oltre venti anni sul territorio, nel corso del 2024 come preannunciato nella conferenza ventennale ha iniziato ad occuparsi di come il denaro pubblico viene speso. L’azione già avviata durante l’insediamento del Consiglio Comunale con la richiesta al suo presidente ed ai capigruppo consiliari dell’apertura di una commissione d’inchiesta sui lavori pubblici, la finanza di progetto, i piani di lottizzazione …., per capire cosa è accaduto, come sono stati gestiti, per individuare procedure di tutela per la parte pubblica quasi sempre soccombente . Abbiamo denunciato lo stato della Casa dello Studente dei lavori dell’area archeologica di Porta Madonna, la strada per i Prati di Tivo. Accade che iniziamo ad avere una serie di problemi, chi digita il nostro nome su Google viene indirizzato alla Federconsumatori, solo verso fine anno corretto, alcune caselle email vengono bloccate, tecnici infedeli, computer con virus … . Non da ultimo il trasferimento dalla sede storica ad altra per i lavori, non ancora iniziati per il sisma. Tutte queste circostanze non hanno consentito una continuità d’impegno e lavorativa. Ad oggi ancora non recuperiamo tutte le email, compare a molti quando chiamiamo la corrispondenza del nostro numero a nomi personali e di un autolavaggio, per questo molti non rispondono. Le problematiche espresse indirizzamento ricerca, blocco email, indicazione di soggetto diverso su numero telefonico, sono di difficile risoluzione, ovvero, hanno tempi lunghi. Le scuse sono dovute, bisogna investire sulla sicurezza, e la tutela dei propri domini, spesso si pensa che non ci sia interesse in azioni del genere e che l’interesse per il bene comune sia prevalente, ma non è cosi. In questi giorni ci sarà un lavoro intenso ci sono centinaia di risposte da dare le mail sono piene.



Info 3476085547