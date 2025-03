ISTAT / GLI UOMINI ABRUZZESI NEL 2025 "VIVONO" 8 MESI PIU' RISPETTO AL 2023... E LA PENSIONE SI ALLONTANA





Nel 2024 in Italia si sono contati 651mila

decessi (dato provvisorio), 20mila in meno rispetto al 2023. In

rapporto al numero di residenti sono deceduti 11 individui ogni

1.000 abitanti, contro gli 11,4 dell'anno precedente: un numero

così basso di decessi non si registrava dal 2019. Il calo della

mortalità risulta confermato anche dal confronto con i 678mila

decessi teorici che si sarebbero avuti nel 2024 se si fossero

manifestati i medesimi rischi di morte del 2019. Lo rileva

l'Istat nel rapporto "Indicatori demografici Anno 2024",

divulgato oggi.

Nel quadro di una popolazione che invecchia il numero di

decessi tende strutturalmente a crescere in quanto più individui

sono esposti ai rischi di morte, anche nel caso in cui tali

rischi dovessero rimanere invariati da un anno all'altro. Se

questo fenomeno non si verifica, com'è avvenuto nell'ultimo anno,

può dipendere dal mutevole andamento delle condizioni

climatico-ambientali, dall'alterna virulenza delle epidemie

influenzali da una stagione alla successiva, da un significativo

eccesso di mortalità dovuto a precedenti circostanze eccezionali

come avvenuto nel periodo pandemico e post-pandemico. Negli

ultimi 15 anni si sono osservati diversi picchi significativi

(nel 2012, 2015, 2017 e soprattutto nel 2020-2022) ai quali ha

sempre fatto seguito un calo della mortalità negli anni

immediatamente successivi.

Il calo dei decessi si traduce in un guadagno di vita rispetto

al 2023 di circa cinque mesi sia per gli uomini sia per le donne.

La speranza di vita alla nascita nel 2024 è stimata in 81,4 anni

per gli uomini e in 85,5 anni per le donne (+0,4 in decimi di

anno), valori superiori a quelli del 2019. Il difficile periodo

legato alla pandemia sembra essere ormai superato come evidenzia

una sopravvivenza che torna a registrare incrementi

significativi. Certamente la pandemia ha lasciato un segno

importante: lo testimonia il fatto che ci sono voluti quattro

anni per un ritorno alla normalità storica e che, se la pandemia

non avesse avuto luogo, oggi si parlerebbe molto probabilmente di

condizioni di sopravvivenza ancora migliori.Nel Nord, prosegue l'Istat, la

speranza di vita alla nascita è di 82,1 anni per gli uomini e di

86,0 per le donne; i primi recuperano cinque mesi rispetto

all'anno precedente, le donne invece quasi quattro mesi. Il

Trentino-Alto Adige si conferma ancora come la regione in Italia

con la speranza di vita più alta sia tra gli uomini (82,7) sia

tra le donne (86,7).

Nel Centro la speranza di vita alla nascita è 81,8 anni per gli

uomini e 85,7 anni per le donne, con un incremento di quasi

quattro mesi rispetto al 2023 per entrambi i sessi. In questa

ripartizione geografica le Marche sono la regione dove si vive

più a lungo, con un valore della speranza di vita alla nascita di

82,2 anni per gli uomini e 86,2 per le donne.

Nel Mezzogiorno si registrano valori più bassi della speranza

di vita alla nascita, 80,3 anni per gli uomini e 84,6 anni per le

donne. L'Abruzzo è la regione che consegue guadagni di

sopravvivenza maggiori tra gli uomini, oltre 8 mesi in più sul

2023. Significativi, sempre nel Mezzogiorno, sono i guadagni

ottenuti tra le donne in Sicilia, Basilicata e Calabria, ben 6

mesi in più. La Campania, nonostante un considerevole recupero,

rimane la regione con la speranza di vita più bassa tanto tra gli

uomini (79,7) quanto tra le donne (83,8). Prima di festeggiare per questo aumento di speranza di vita, però, ricordiamoci che è proprio sulla base di questte statistiche dell’Istat che si calcola l’età pensionabile media italiana. Per essere più chiari: più aumenta la speranza di vita, più si allontana l’età della possibile pensione.